Palandöken Manzaralı Offroad Yarışları Nefes Kesti
34 dakika önce
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.
Erzurum
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye
Offroad Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.
Türkiye'nin yanı sıra İran
, Gürcistan
, Azerbaycan
, Danimarka
, Almanya
, Hollanda
, Rusya
ve Bulgaristan
takımlarının katıldığı Offroad Yarışlarının ilk günü nefes kesti. Palandöken
Dağı'nda toplanan birbirinden ilginç Offroad araçları zorlu parkurları geçmeye çalıştı. Pilotlar ve copilotlar engebeli yollarda ve açılan çukurlarda araçları ile nefes kesen gösteriler yaptı.
Erzurum Macera Off Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 8 ülkeden ve Türkiye'nin 42 ilinden yoğun bir katılım oldu. Bütün macera severleri yarışmalarımızı izlemeye davet ediyoruz." dedi.
Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları yarın yapılacak olan yarışlarla devam edecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:34 Kaynak: İHA
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