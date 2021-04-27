Palandöken: "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların hijyen ve temizlik ürünlerine rahatça ulaşabilmeleri için hijyenin bu kadar kritik önem arz ettiği pandemi döneminde temizlik için gereken bu ürünlerin KDV'si sıfırlanmalı" dedi.

Pandemi başladığından bu yana Bilim Kurulu üyeleri ve tüm bilim insanlarının önerisiyle hayatımızın bir parçası haline gelen hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV'nin sıfırlanması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemide Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm dünyadaki bilim insanları tarafından virüsten korunmada büyük bir kalkan olan maske, sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan vb. gibi hijyen ürünleri gıda ürünleri kadar zaruri ihtiyaç haline geldi. Vatandaşların hijyen ve temizlik ürünlerine rahatça ulaşabilmeleri için hijyenin bu kadar kritik önem arz ettiği pandemi döneminde temizlik için gereken bu ürünlerin KDV'si sıfırlanmalı" ifadeleri kullandı.

"PANDEMİDE HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Pandemide vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken hijyen ve temizlik ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'nin sıfırlanması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Pandeminin başlarında hijyen için gerekli temizlik ürünlerindeki vergilerin sıfırlanması gerektiği yönünde talepte bulunmuştuk. O günden bu yana maske, kolonya, sabun, dezenfektan gibi virüsten korunma amaçlı olan tüm hijyen ve temizlik ürünlerine olan talep arttı. Yaşanan üçüncü dalga ile birlikte pandeminin en ağır dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde çok sayıda kişi pandemiden dolayı işsiz kaldı ya da kazancı büyük oranda azaldı. Böyle kritik bir dönemde başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere esnafımızın ve tüm kesimlerin hijyen ürünlerine rahatlıkla erişebilmesi için hijyen ürünlerindeki KDV oranları sıfırlanmalı. Vaka sayılarının arttığı ancak gelir düzeyinin azaldığı bu dönemde hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının sıfırlanmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)