TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motorinde indirim için fazla beklenmemeli" dedi.



Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda 59-60 dolar seviyesine geldiğini, doların ise 5.65-5.66 seviyesinde seyrettiği bir ortamda motorin fiyatlarına indirim yapılmasında geç kalındığını ifade eden Palandöken, "Ham petrolün varil fiyatı 59-60 dolar seviyelerine kadar geriledi. Döviz kurları da 5.64-5.65 seviyesinde seyrediyor. Amerikan doları ve petrolün uluslararası fiyatındaki düşüş, akaryakıt pompa fiyatlarına zaman kaybedilmeden yansıtılmalı. Piyasaların rahatlaması ve hedeflenen enflasyon rakamlarını yakalamak için zam değil indirim yapılmalı. Jet hızıyla zam yapanlar indirimde aynı hızı neden göstermiyorlar" ifadelerini kullandı.



"Benzine yapılan indirim motorine de yapılmalı"



Döviz kurlarının ve Brent petrol fiyatının düşüşü ile birlikte benzinin pompa fiyatlarında 15 kuruşluk indirim yapıldığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sudi Arabistan petrol rafinerisine yapılan saldırının ardından uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara, dolar kuru ise 5.75 ile 5.85 TL düzeyinden 5.65 TL seviyesine kadar geriledi. Yani dolar düşüyor. Döviz ve uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına bir an önce yansıtılmalı. Aksi halde enflasyonda beklenen düşüş hayal olur. Çünkü motorine yapılan her zam A'dan Z'ye tüm kesimleri yakından ilgilendirmektedir. Esnafın ve çiftçinin en büyük girdisi olan motorine yapılacak indirim, lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu da enflasyonun yeniden düşmesini sağlar. Başta taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu olmak üzere ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız motorin indirimini dört gözle bekliyor" diye konuştu. - ANKARA