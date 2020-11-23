Palandöken: "Öğretmenlik annelik kadar kutsaldır" - Son Dakika

Palandöken: "Öğretmenlik annelik kadar kutsaldır"

23.11.2020 10:00
Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çıraklarına, kalfalarına öğretmen gibi mesleği öğreten esnaf ve sanatkar camiamız adına, başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde annelik kadar kutsal bir görevi ifa...

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çıraklarına, kalfalarına öğretmen gibi mesleği öğreten esnaf ve sanatkar camiamız adına, başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde annelik kadar kutsal bir görevi ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öğretmenlerin toplumun yetişmesinde ve gelişmesinde kilit nokta olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Öğretmenlik, annelik kadar kutsal bir meslektir. Toplumun yetişmesinde ve gelişmesinde kilit nokta, onların özverili şekilde bizi hayata hazırlamasından geçer. Yeteneklerimizi keşfetmemizde, üzerine düşmemizde, mesleklerimizi edinmemizde, sevgi, şefkati bilgi ile harmanlayıp altın tepside bizlere sunmalarında her zaman emek yatar. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk de, 'Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir' diyerek bu önemli görevi ifa eden öğretmenlerimizin değerini ortaya koymuştur. Bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle öğrencilerine bilgisini, sevgisini aktaran, okulların açılmasıyla bulaşıcı hastalık demeden öğrencilerine kavuşmak için can atan, bazen zor şartlarda doğudan batıya her koşulda özveriyle çalışan 1 milyon öğretmenimizin, çırağına ve kalfasına öğretmen olan esnaf ve sanatkar camiamız adına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde belirtti. - ANKARA

Palandöken: Öğretmenlik annelik kadar kutsaldır

Mustafa Kemal Atatürk, Bendevi Palandöken, Öğretmenler Günü, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken: 'Öğretmenlik annelik kadar kutsaldır' - Son Dakika


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