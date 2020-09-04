Palandöken: "Okul alışverişlerinde ciro düşük"

Yeni eğitim-öğretim sezonunun uzaktan öğretim yöntemi ile başlamasına ve yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala piyasada beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde her yıl Eylül ayında yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula başlamasıyla yıllık 15 milyar TL'lik okul alışverişi yapılarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanıyordu. Ancak bu yıl pandemi gölgesinde başlayan yeni eğitim-öğretim sezonunda piyasada beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Kırtasiyeci esnafımız başta olmak üzere okul araç gereçlerini satan hiçbir esnafımız okul alışverişlerinden umduğunu bulamadı" dedi.

Ülkemizdeki tüm sektörlerin korona virüs salgınından olumsuz etkilendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgını doğrudan ve dolaylı yollardan tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Okulların 16 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim-öğretime ara vermesiyle birlikte okul kantinleri, servis araçları, kırtasiyeciler ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler zor günler geçiriyor. 21 Eylül'e ertelenen yeni yüz yüze eğitim-öğretim yılının başlayıp başlamayacağı henüz tam olarak kesinleşmediği için veliler okul alışverişlerini ertelemiş durumda. Okula başlayan öğrencilerin olmazsa olmazı kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi birçok üründe beklenen satışlar henüz gerçekleşmedi" diye konuştu.

"Eğitim sektöründeki işletmelerin akıbeti belli değil"

Okul araç ve gereçleri satanların, kantincilerin ve okul servis aracı işletmelerinin Covid-19 pandemi hastalığında yaşanan artışlar sebebiyle akıbetinin belirsiz olduğunu söyleyen Palandöken, "Sezonluk olarak iş yaparak geçimini idame ettirmeye çalışan çok sayıda iş yerinin akıbeti okulların açılmasına bağlı. Vaka sayılarının son zamanlarda artması ve bazı illerde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesiyle okulların açılma tarihinin yeniden ertelenebileceği akıllara geliyor. Uzaktan eğitimde dersler online olarak sürdürüldüğü için okul kıyafetlerine ve birçok araç gerece eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor. Aylardır iş yapamayan kırtasiyeci esnafımız maddi imkansızlıklar ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle ne yapacağını bilemez durumdalar. Diğer sektörlerde olduğu gibi kırtasiyeci esnafımız da Bağ-Kur, SSK, vergi, kira ve piyasaya olan borçlarını ödeyemiyorlar. Eğitim sektöründeki işletmelerin akıbetleri belli değil" şeklinde konuştu. - ANKARA