Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Özel günlerde sahte alkollü içki üretimi artıyor"
Son Dakika Güncel Palandöken: 'Özel günlerde sahte alkollü içki üretimi artıyor' - Son Dakika

Palandöken: "Özel günlerde sahte alkollü içki üretimi artıyor"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkollü içki üretimi ve satışı, yılbaşı gibi özel günler fırsat bilinerek daha fazla artıyor" dedi.

Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkollü içki üretimi ve satışı, yılbaşı gibi özel günler fırsat bilinerek daha fazla artıyor" dedi.


Palandöken, "Sadece bu yılın ilk 8 ayında toplam 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yeni yıl yaklaşırken, vatandaşların sağlığını doğrudan olumsuz etkileyecek bu sahte alkollü içki üretenlerin sayısında maalesef artış görülüyor. Yılbaşı paketi konseptinde hazırlık yapıp içine alkollü sahte içkiler koyarak uygun fiyatla birlikte piyasaya sürüyorlar" diye konuştu.


Denetimlerin de artırılması gerektiğini hatırlatan Palandöken, "Her yıl sahte içkiden hayatını kaybeden vatandaşların haberlerini artık almayalım. Özel günleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı dikkatli olalım" şeklinde vurguladı. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Yılbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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