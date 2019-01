TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Pazarlarda tezgah sayısı yarı yarıya düştü" dedi.Perakende sektörünün dengeli bir biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi, "Ülkemizde ekonomik anlamda yaşanan kimi sorunlar yalnız ihracatla yeterli ölçüde çözülemez. Zincir marketler tekelleşerek hem esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor hem de iç piyasada dengesiz bir ekonomik ortama neden oluyor. Pazarlarda tezgah sayısı yarı yarıya düştü. Rekabetin oluşabilmesi için çarşı pazar esnafı ihmal edilmemeli. Çarşı pazar esnafı ihmal edildikçe işsizlik sayısı da kapanan iş yerleri ile birlikte artıyor. Mutlaka iç piyasa ve perakendenin de dikkate alınması gerekiyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.Fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörüne kural konulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zincir marketlerin kuralsız açılışlarına hemen tüm yerleşim birimlerinde izin veriliyor. Birkaç büyük şirket bütün perakende pazarını elinde tutuyor. Dolayısıyla perakendede tekelleşmeye doğru bir gidişat mevcut. Bu gidişat doğru değil. Perakende sektörünün dengeli ve bu piyasada yer alan geleneksel perakendeyi temsil eden küçük esnafı da koruyan ve kollayan bir biçimde düzenlemesi gerekiyor. Perakende sektörünün düzenlenmemesi halinde piyasada rekabet bozularak kartel ve tekelleşmelerin doğmasının önü açılıyor. Bu durumda zaten zor günler yaşayan sadece esnaf ve sanatkar en büyük zararı görüyor" şeklinde konuştu."Kuralsız açılan marketler fiyatlarda da fırsatçılık yapıyor"Marketlerin kuralsız açılarak esnafı yok etmesinin yanında fiyatlarda da fırsatçılık yaptığına değinen Palandöken, "Perakende sektörüne düzenleme istiyoruz çünkü marketler kuralsız açılarak esnafı bitirdiği gibi fiyatlarda da istikrarsızlık yapıyorlar. Bu durum, enflasyonu ve vatandaşımızı doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmayı halen yüksek fiyatlarına kalkan olarak kullanıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın, 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelenler olduğunu belirttiği gibi, bu kesimin konulacak kurallar ve yapılacak etkili denetimler ile bir an önce kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel perakende sektörüne hak ettiği teşvik ve destek verildiğinde ve piyasanın yıkıcı rekabet ortamında yalnız bırakılmadığında gelişip güçlenecek ve istihdam yaratabilecektir. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artacak, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlayacaktır. Organize perakende geleneksel perakendenin alternatifi olamaz. Biri, diğerine feda edilemez ve her ikisinin de dengeli bir yaklaşımla faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. Bu en akılcı ve sürdürülebilir yoldur" diye konuştu. - ANKARA