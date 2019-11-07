Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Piyasaları rahatlatıcı açıklamalar devam etmeli"
Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Piyasaları rahatlatıcı açıklamalar devam etmeli'

Palandöken: "Piyasaları rahatlatıcı açıklamalar devam etmeli"

7 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaları olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Esnaf ve sanatkarın üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli ve destekleyici önlemler alınmalıdır" dedi.

Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaları olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Esnaf ve sanatkarın üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli ve destekleyici önlemler alınmalıdır" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaları esnaf ve sanatkarlar olarak olumlu karşıladıklarının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasaları rahatlatıcı açıklamalar ve tedbirler devam etmelidir. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve sosyol güvenlik pirim yükleri bakımından hafifletici önlemler zaman kaybedilmeden alınmalıdır. Diğer yandan ticari araçlara yönelik vergi indirimleri devam ettirilerek istihdama katkı sağlanmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:56 Kaynak: İHA
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