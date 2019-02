TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Piyasayı ancak perakende yasası terbiye eder" dedi.Tekelci zihniyette serbest piyasa koşullarının işlemediğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasayı bir kişinin tahakkümüne bırakırsanız istediğini yapar. Liberal ekonominin ve serbest piyasa koşullarının işlemesi için geleneksel perakende sektörünün bozulmaması gerek. Tabi ki hiper ve gross marketler de olmalı ama gelişmiş ülkelerdeki gibi geleneksel perakende sektörünü rahatsız etmeyecek ölçüde olmalı. Bunun için de esnaf ve sanatkarımız korunmalı. Her zaman söylediğimiz gibi esnaf ve sanatkar ekonominin barometresidir. Onun için perakende sektörünü düzenleyen yasanın içi doldurulmalı. Yasanın tüm maddeleri işlerlik kazanmalı. Böylece fiyat istikrarsızlıklarının düzeleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Son günlerde özellikle tarım ürünlerindeki fiyat istikrarsızlıklarının düzelmesi için perakende yasasının güncellenmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Geleneksel perakende sektörü bozulduğu için tüm imkanlar tekelci zihniyetin elinde. Mevsimsel ve doğal afetleri bahane ederek bu ürünleri satmamak çözüm değil. Fiyatları makul seviyeye indirip vatandaşı rahatlatmak yerine satmamayı tercih ederlerse fiyatlar düşmez, aksine daha da yükselir. Piyasanın düzeni ancak arz talep dengesiyle kurulur. Şimdi zeytinyağının kilosu 20 TL civarındayken patlıcan 15 TL'den satılıyor. Bir kilo yağdan on kez yemek yapılsa patlıcandan bir kez yemek yapılıyor. Vatandaşımız sebzeyi yağdan daha pahalıya almış oluyor. Tüketici markette bir fileyi dolduramıyor ancak verdiği parayla mukayese edince de sofraya bir şey koyamıyor. Vatandaşlarımız biraz fedakarlık edip tüketebileceği kadar almalı ve arz talep dengesindeki fiyat istikrarına katkı sağlamalı" diye konuştu."Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke"Ülkemizin meyve sebze üretiminde oldukça başarılı ve kendi kendine yetebilecek bir konumda olduğunu anlatan Palandöken, "Bence bir an evvel perakende sektörünü düzenleyen yasa bütün maddeleriyle işleve girmeli. Gelişmiş ülkelerin örneği neyse ülkemizde de o olmalı. Yoksa benim param var, 10 bin tane mağaza açarım demek yanlış. Herkes istediği kadar mağaza açabilir ama açtıkları yerin önündeki küçük sermayeyi yok etmemeli. İşte o zaman karşımıza tekelci zihniyetin sorunları çıkıyor. Ülkemiz dünyada kendi kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında. Doğal afetlerden kaynaklı bir haftalık gerilim süreci yaşanması açıklanabilir bir durum. Ancak genel anlamda tüm sektörlerdeki fiyat istikrarının sağlanması ve piyasanın terbiye edilmesi perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesine bağlı. Öte yandan fiyatların düşmesi için Tarım Bakanlığı da tarımsal üretimi daha cazip hale getirmeli. Orta yol bulunursa tüm sorunların çözüme kavuşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA