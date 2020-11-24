Palandöken Refah'tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, beraberinde kurmaylarıyla birlikte Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçe Sekreteri ve Siyasi İşler Başkanı Ayhan Şanlı, Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, Dış İşler ve Araştırma Geliştirme Başkanı Bülent Uncuoğlu, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler Başkanı Adem Kızıltaş, Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Aydın, Seçim İşleri ve Medya Başkanı Mete Ağgül, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Tenkiz ve Siyasi İşler Başkanı Cengiz Yılmaz'la birlikte Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nu ziyaret eden Yusuf Kızıltaş, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, hem de eğitim üzere değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş olunmasından dolayı büyük üzüntü duyuluyor olsa da, süreç yönetiminin gayet başarılı olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, eğitim-öğretim faaliyetlerinin hangi koşulda olursa olsun devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken İlçe Milli Eğitim'e Teşekkür

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün özellikle pandemi döneminde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, "İlçemizdeki okulların ve eğitim kurumlarının salgınla mücadele kapsamında teyakkuza geçmiş olması gerçekten mutluluk verici. İşte eğitimin önemi böylesi dönemlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Bu manada Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, tüm yöneticilerimize, okul idarecileri ve öğretmenlerimize çalışmaları ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin 24 Kasım'da bir günlerinin değil, her günlerinin kutlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ise, ziyaretlerinden dolayı Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş ve yönetici heyetine teşekkür etti. - ERZURUM