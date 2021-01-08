Palandöken Refah'tan Palandöken Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret etti.

Beraberinde Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Aydın ve Sosyal İşler Başkanı Mikail Tepe ile birlikte Başkan Sunar'la bir süre sohbet eden Başkan Kızıltaş, "Bizi ortak paydada buluşturan yegane amaç, elbette Palandöken ilçemize ve ilçe sakinlerimize hizmet etmektir. Siyaseti anlamlı kılan da zaten budur. Ortak akıldır, görüş alışverişidir, istişaredir, iş birliğidir. Yanı sıra yapıcı, faydalı ve çözüm öneren bir muhalefet anlayışıdır" dedi.

Milli Görüş çatısı altında bulunmuş ve yolu Refah Partisi ile bir şekilde kesişmiş olan herkesin siyasete işte bu pencereden baktığını vurgulayan Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın da, bu anlayışa sahip siyasetçilerden birisi olduğunun altını çizdi.

Refah'a Gösterilen Teveccüh Artıyor

Yeniden Refah Partisi olarak, Palandöken ilçesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Muhammet Sunar'a bilgiler aktaran İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, ilçede üye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve Refah Partisi'ne gösterilen teveccühün katlanarak arttığını ifade etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise, siyasetin temelinde insana hizmet ve fayda üretme esasının bulunduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin Palandöken yöneticilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Sunar, başarı dileklerinde bulunmayı da ihmal etmedi.

Başkan Kızıltaş'tan Değerlendirme

Öte yandan ziyaretleriyle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Siyaseten farklı çatılar altında bulunuyor olmak, siyasetçileri insanlığa faydalı olma hedefinden asla saptırmamalıdır. Çünkü önemli olan halka hizmettir, halkın menfaatleridir ve bu payda 'ben siyaset yapıyorum' diyen herkesin ortak buluşma noktasını teşkil etmelidir. Bu pencereden bakıldığında Palandöken Belediyesi de, belediye başkanı da hepimizindir. Süreçte herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. Biz de muhalefet partisi olarak akılcı, mantıklı, yapıcı ve çözüm odaklı bir duruş ortaya koymak durumundayız. Bu doğrultuda Palandöken ilçemiz için atılacak faydalı her adıma destek olacağımız gibi, yanlış olduğunu düşündüğümüz gelişmeler karşısında da, Refah Partisi'nin siyaset anlayışına yakışır ve yaraşır bir duruş sergileyeceğiz. Çünkü biz Palandöken'i de, Erzurum'u da çok seviyoruz. Ayrıca nazik kabulleri, hoş sohbetleri ve yakın ilgilerinden dolayı Palandöken Belediye Başkanı Sayın Muhammet Sunar Byefendi'ye de teşekkür ediyoruz." - ERZURUM