Palandöken Refah'tan yeni stadyum yaklaşımı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, "Kazım Karabekir Stadyumu için harekete geçilecek olmasına biz de çok sevindik. Ancak bu şehrin beklentisi mevcut olanı iyileştirmek değil, yeni bir stadyumdu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kazım Karabekir Stadyumu için aldığı iyileştirme kararı, kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim, Kazım Karabekir Stadyumu'nun üzerinin kapatılması, ısıtma sistemi ve koltukların modernize edilmesini kapsayan iyileştirme kararını memnuniyetle karşılarken, diğer bir kesim ise, Erzurum'un hakkının yeni bir stadyum olduğu görüşünde birleşti.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş ise, tartışmalara farklı bir boyuttan yaklaştı. Kızıltaş, "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezleriyle kış turizminde büyük bir iddia ortaya koymuş olan Erzurum'a yeni bir stadyum yapılması çok daha şık olurdu. Çünkü Erzurum, ilerleyen yıllarda kış olimpiyatlarına ya da Avrupa futboluna pekala ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un büyük düşünmesi lazım

Kazım Karabekir Stadyumu'nun hem futbol, hem de günümüz ihtiyaçlarına artık cevap veremez halde olduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, "Büyük düşünmekte fayda var; Erzurum'un büyük düşünmeye ihtiyacı var. Bu şehir uluslararası birçok kış organizasyona ev sahipliği yaptı. Erzurum ilerleyen yıllarda belki kış olimpiyatlarına da ev sahipliği yapacak. Bunun yanında Süper Lig'de mücadele eden bir takımımız var. Erzurumspor'a ilerleyen aylarda ya da yıllarda Avrupa kapılarının açılması da yine ihtimaller dahilinde. Bu şehirde bu potansiyel var, bu altyapı var. Keşke Kazım Karabekir Stadyumu ile ilgili adımlar atılırken, şehrin yarınları da düşünülseydi. Stadyumda bir takım yeniliklerle günü kurtarabiliriz belki ama Erzurum'un yarınlarına yönelik bir vizyonu ortaya koyamamış oluruz. Bu şehir için mücadele veren ve bu şehre hizmet eden herkese minnettarız, şükran borçluyuz. Ama biz Erzurum'un aynı zamanda yarınlarının düşünülmesi gerektiğine de inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM