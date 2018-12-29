Palandöken: "Sağlıktan Yararlanma Süresi 3 Ay Uzatılmalı"
21 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mayıs 2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, 18 Mayıs
2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim
borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti.
İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık
2018 itibariyle sona erdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kapsamında, yapılandırmaya giden veya gitmeyen tüm borçlular, kanunun yayın tarihinden itibaren yıl sonuna kadar sağlık hizmetinden faydalanabildi. Bu yapılandırma imkanı, esnafımız ve ailesi açısından çok önemliydi. Ancak 31 Aralık 2018 itibariyle bu yapılandırma kapsamında sağlıktan yararlanma süresi sona eriyor. Sağlık prim borcu olanların mağdur olmaması için TESK olarak teşkilatımızdan gelen yazılı ve sözlü başvurular neticesinde Nisan 2018 ve önceki aylara ilişkin olup, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları için yıl sonuna kadar verilen sürenin 31 Mart 2019'a kadar uzatılmasını talep ediyoruz" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak
KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek