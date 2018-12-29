Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Sağlıktan Yararlanma Süresi 3 Ay Uzatılmalı"

Palandöken: "Sağlıktan Yararlanma Süresi 3 Ay Uzatılmalı"

21 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mayıs 2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti.

Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mayıs 2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti.

İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2018 itibariyle sona erdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kapsamında, yapılandırmaya giden veya gitmeyen tüm borçlular, kanunun yayın tarihinden itibaren yıl sonuna kadar sağlık hizmetinden faydalanabildi. Bu yapılandırma imkanı, esnafımız ve ailesi açısından çok önemliydi. Ancak 31 Aralık 2018 itibariyle bu yapılandırma kapsamında sağlıktan yararlanma süresi sona eriyor. Sağlık prim borcu olanların mağdur olmaması için TESK olarak teşkilatımızdan gelen yazılı ve sözlü başvurular neticesinde Nisan 2018 ve önceki aylara ilişkin olup, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları için yıl sonuna kadar verilen sürenin 31 Mart 2019'a kadar uzatılmasını talep ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Aralık, 18 Mayıs, Bendevi Palandöken, prim, Ekonomi
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