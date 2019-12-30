Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken: 'Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı' - Son Dakika

Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı"

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması yönünde talepte bulunarak, "31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı" dedi.

Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması yönünde talepte bulunarak, "31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı" dedi.


İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak GSS'li ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması için verilen süre yıl sonu itibariyle sona eriyor. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon GSS'li ile Bağ-Kur'lu vatandaşların ve ailelerinin mağdur olmaması için verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı. Öte yandan, GSS'li vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi için aranan şartlar da iyileştirilmelidir. Mevcut ekonomik koşullarda GSS'den ücretsiz faydalanabilme şartı için aranan gelir limiti daha da artırılmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Aralık, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 30 Aralık 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü

Son Dakika Haberleri
16:56 Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:56 Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü - Son Dakika
16:55 Sadakataşı'ndan İdlib yardımı - Son Dakika
16:51 Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika
16:51 Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi'nde de akıyor - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]