Üye Girişi
Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı - Son Dakika

Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı

18.12.2021 10:56

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla girerken sahte içki üretimindeki artışla birlikte ölüm olaylarının arttığını belirterek, "Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla girerken sahte içki üretimindeki artışla birlikte ölüm olaylarının arttığını belirterek, "Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem üretene hem içene hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veren sahte içkilerin üretiminin yılbaşı yaklaşırken yine arttığını söyledi. Palandöken, "Buna bağlı olarak maalesef ölüm haberleri de artıyor. Artık bu insan canına kasteden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli. Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. 81 ilde devam eden 'zehir kod' adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri, duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

'BANDROLLÜ ŞİŞELER TERCİH EDİLMELİ'

Ülkenin çeşitli illerinden ölüm haberlerinin üzücü olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, "Her senenin belirli zamanlarında ülkemizin çeşitli illerinden sahte içkiden ölen kişilerin haberleri daha sık duyuluyor. Yine bu ay kısa zamanda 20'nin üzerinde ölüm haberi basına yansıdı. Maalesef insanların canına kasteden sahtekarlar yeni yıla girerken metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürüyor. Orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde bu zehirleri satıyorlar. Artık vatandaşlarımızın bu oyunlara gelmemesi, bu fırsatçıları tercih etmemesi lazım. Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçiriyor; fakat talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil. Esnafımızdan bandrollü şişeler tercih edilmeli" diye konuştu.

'9 MİLYAR VERGİ KAYBI VAR' Palandöken, sahte içkinin can sağlığına ek olarak devleti de büyük vergi kaybına uğrattığına işaret ederek, "Belirli firmalar haricinde etil alkolün satışı tamamen yasaklanmasına rağmen birçok e-ticaret sitesinde, sosyal medya uygulamalarında bunun satışı yapılmaya devam ediyor. Bu ölüm tacirleri vatandaşın canına kastederken aynı zamanda devleti de milyarlarca lira vergi kaybına uğratıyor. Öyle ki 2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var. Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli. Vatandaşlar da şikayetten asla kaçınmamalı. Daha ucuz olması tercih sebebi olmamalı; çünkü bunun geri dönüşü olmuyor" ifadelerini kullandı.

Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı
Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı
Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı
Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Vergi, Alkol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, kıtanın kaderini değiştirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, kıtanın kaderini değiştirdi         
11:20
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement