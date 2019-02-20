Palandöken Saltukbey Ortaokulu Robotik Kodlamada Birinci Oldu

Erzurum Palandöken
Saltukbey Ortaokulu Robotik kodlamada takım halinde Ankara
'da yapılan turnuvada 34 takım arasından birinci oldu.
Palandöken Ortaokulu Robotik kodlama takımı İzmir
'de yapılacak Türkiye
birinciliğine katılma hakkı elde etti. Robotik takım burada da bir derece alırsa ülkemizi yurt dışında temsil edecek.
Erzurum Saltukbey Ortaokulu Müdürü Hulusi Polat, okullarının robotik kodlama takımının başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Polat, Hüseyin Yolcu, Bahar Kurt
ve Fuat Akdeniz
hocaların danışmanlığında katıldıkları Uluslar arası First Lego
League(F.L.L.) robotik kodlama ve proje yarışmasının toplamda 550-600 takımın yarıştığı, Türkiye ayağında ise Ankara da 34 takım yarıştığını ve 17 Şubat Ankara Turnuvası Şampiyon olduklarını söyledi.
Erzurum Palandöken Saltukbey Ortaokulu Robokodlar Ekibinin 9-10 Mart tarihinde İzmir'de Türkiye birinciliği için yapılacak yarışmaya hak kazandığını ifade eden Polat, orada da bir derece almaları halinde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceklerini belitti.
Robokodlar takımı ise şu isimlerden oluşuyor:
"Hüseyin Yolcu (öğretmen), Fuat Akdeniz (öğretmen), Bahar Kurt(öğretmen), Eylül
Buzkan (öğrenci), Alihan Kızılkaya
(öğrenci), M.Burak Mollaoğulları (öğrenci), Günsal Akça(öğrenci), Alper Yılar (öğrenci)." - ERZURUM