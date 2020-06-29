Palandöken: "Sebze meyvenin 4'te 1'i tüketilmeden israf oluyor" - Son Dakika

Palandöken: "Sebze meyvenin 4'te 1'i tüketilmeden israf oluyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze ve meyvenin 4' te 1'nin tüketilmeden israf edildiğini belirterek, "İsrafın önüne geçmek için öncelikle ürünlerin taşınması ve saklanmasındaki zincirler iyileştirilmeli, soğuk hava depolarının kapasitesi artırılmalı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze ve meyvenin 4' te 1'nin tüketilmeden israf edildiğini belirterek, "İsrafın önüne geçmek için öncelikle ürünlerin taşınması ve saklanmasındaki zincirler iyileştirilmeli, soğuk hava depolarının kapasitesi artırılmalı. Satış noktalarında ürünler uygun fiyata satılarak her kesimden vatandaşın sebze ve meyveye ulaşmasının imkanı sağlanmalı" dedi.

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Sebze meyvedeki israfın büyük boyutlarda olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaş sebze ve meyvedeki israfın sonuçları maalesef çok çarpıcı. TZOB'un verilerine göre hasatta yüzde 4 ile 12, taşımada yüzde 2 ile 8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5 ile 15, depolamada yüzde 3 ile 10, tüketicide yüzde 1 ile 5 oranında kayıp yaşanıyor. Yani 51 milyon ton olan toplam yaş sebze meyve üretimimizin 13 milyon tona yakını çöpe gidiyor. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Birçok ihtiyacımızı öteleyip gıdaya ağırlık verdik. Yaşamak ve ayakta kalmak için en çok ihtiyacımız olan bu ürünlere ekonomik kayıp bakımından da her zamankinden daha çok önem vermeliyiz. Tarladan sofraya kadar her aşamada özenli ve dikkatli davranmalı, ihtiyacımız kadar alarak israfa izin vermemeliyiz" diye konuştu.


"Planlı tarımsal üretim yapılmalı"


Çiftçilerin emeklerinin karşılığını tam olarak alması ve sebze meyvelerin israfının önüne geçilmesi için planlı üretimin artık kaçınılmaz olduğunu anlatan Palandöken, "Sebze meyvelerin taşınma ve saklanma esnasında yaşanan israf boyutunu aşmak için soğuk hava depoları ile taşımaya uygun araçların iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması gerekiyor. Öte yandan bilinçli ve planlı tarımsal üretim yapılmalı ki, çiftçinin de emekleri ile ürünleri boşa gitmesin. Şöyle ki bu yıl patates üreten çiftçi para kazandı, soğan üreticisi kazanamadı diye soğan üreticisi bir sonraki yıl patates ekmemeli. Planlı ve ihtiyaca göre üretime yönelerek israfın önüne geçmek için bölgesel üretime ağırlık vermeliyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Sebze meyvenin 4'te 1'i tüketilmeden israf oluyor' - Son Dakika Ekonomi

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