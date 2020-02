Merdiven altı üreticilerinin Sevgililer Günü'nde artan alışverişleri fırsata çevirebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevgililer Günü'nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor. Her yıl müşteri çekmek için çeşitli alışveriş teknikleri geliştiren bazı kişiler fiyatlarını önce şişirip sonra Sevgililer Günü diye büyük indirim varmış gibi kampanya yapıyorlar. Gerçekte olmayan bu kampanyalara halkımız asla inanmamalıdır. Piyasa fiyatlarını iyi takip eden herkes bu kadar indirim olmayacağını bilmelidir. Vatandaşlarımız sevdiklerine hediye alırken merdiven altı üreticilerinin oyununa gelmemeli. Hediye alırken tanıdık ve bildik esnaf tercih edilmelidir" dedi.



"Sevgililer Günü alışverişleri dolandırıcıları iştahlandırıyor"



14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye alırken merdiven altı ve taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde kozmetikten gıdaya kadar menşei belli olmayan çok sayıda ürün piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye alırken merdiven altında üretilen, taklit, korsan ve çalıntı ürünlere karşı dikkatli olmalı. Bu sahte ürünler ambalaj olarak gerçeğine o kadar benzetiliyor ki görünüşte ayırt etmek çok zor. Özellikle parfümler, makyaj malzemeleri, bazı taklit çantalar, takılar, çikolata, şekerleme ve gıda ürünleri merdiven altında üretildiğinde hijyenden uzak ve sağlıksız olarak üretiliyor. Bu ürünlerin içinde ne olduğu ve hangi şartlarda üretildiği belli değil. Sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu etmek isterken sağlığından etmemek için merdiven altı üreticilerin oyununa gelmeyin. Merdiven altı üretim sağlığımızı bozduğu gibi kayıt dışılığı artırarak ekonomiye de zarar veriyor" diye konuştu.



"Bir gül ekonomiye can veriyor"



Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamalardan 11-12 milyarlık ciro beklediklerini belirten Palandöken, "Kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar tüm esnaf ve sanatkarımız 14 Şubat Sevgililer Günü için hazır. Esnafta her kesime ve her bütçeye uygun hediye var. Özel günler arasında en fazla harcamanın yapıldığı Sevgililer Günü alışverişlerinin yaklaşık 11-12 milyar ciroyla esnafa can suyu olmasını bekliyoruz. Çünkü 14 Şubat Sevgililer Günü yalnızca sevgililerin değil birbirini seven herkesin hediyeleştiği geleneksel bir güne dönüştü. Sevgililer birbirine hediye alırken eşler de hem birbirlerine hem de sevgilerinin meyvesi olan çocuklarına hediye alıyor. Gelenekselleşen Sevgililer Günü'nde perakende sektörünün satışları ortalama yüzde 30 artıyor. 14 Şubat'ta sevgiliyi mutlu etmenin yolu pahalı ve sıra dışı hediyeler değil, maneviyatı güçlü ve kişiye özel hediyelerdir. Sevgiliye alınan bir gül bile hem onu mutlu edecek hem de ekonomiye katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA