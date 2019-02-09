Palandöken: "Sevgililer Günü'nde Merdiven Altına Dikkat"

Merdiven altı üreticilerinin Sevgililer Günü'nde artan alışverişleri fırsata çevirebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevgililer Günü'nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor.

Merdiven altı üreticilerinin Sevgililer Günü'nde artan alışverişleri fırsata çevirebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevgililer Günü'nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor. Bu yıl döviz kuruna bağlı olarak hediyelik eşya fiyatlarının artması, merdiven altı üreticilerini iştahlandırabilir. Vatandaşlarımız sevdiklerine hediye alırken merdiven altı üreticilerinin oyununa gelmemeli. Hediye alırken tanıdıkları ve bildikleri esnafı tercih etmeliler" dedi.



-"Sevgililer günü alışverişleri dolandırıcıları iştahlandırıyor"



14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye alırken merdiven altı ve taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde kozmetikten gıdaya kadar menşei belli olmayan çok sayıda ürün piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye alırken merdiven altında üretilen, taklit, korsan ve çalıntı ürünlere karşı dikkatli olmalı. Bu sahte ürünler ambalaj olarak gerçeğine o kadar benzetiliyor ki görünüşte ayırt etmek çok zor. Özellikle parfümler, makyaj malzemeleri, bazı taklit çantalar, takılar, çikolata, şekerleme ve gıda ürünleri merdiven altında üretildiğinde hijyenden uzak ve sağlıksız olarak üretiliyor. Bu ürünlerin içinde ne olduğu ve hangi şartlarda üretildiği belli değil. Sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu etmek isterken sağlığından etmemek için merdiven altı üreticilerin oyununa gelmeyin. Merdiven altı üretim sağlığımızı bozduğu gibi kayıt dışılığı artırarak ekonomiye de zarar veriyor" diye konuştu. - ANKARA

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