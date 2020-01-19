Palandöken sömestir tatilini fırsat bilenleri ağırlıyor - Son Dakika

Erzurum'da, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ile kayakseverlerin akın ettiği Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezilerinden Palandöken'de, binlerce yerli ve yabancı turist, kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu, kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayakseverler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.

Şanlıurfa'dan gelen Muhammed Emin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilde Palandöken'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayak tutkunlarına Palandöken'i tavsiye eden Gürkan, "Babam karne hediyesi olarak sömestir tatilinde bizi Palandöken'e getirdi. Palandöken'de kayak kaparak tatilimi geçiriyorum. Kayak yapmak çok güzel ve muhteşem bir manzaraya sahip." dedi.

Tatilcilerden Burhan Öz ise yarıyıl tatilinde üzerlerindeki stresi atmak için ailesiyle Mardin'den geldiklerini belirterek "Çocuklarımı karne hediyesi olarak Palandöken'e getirdim. Palandöken çok güzel ve burada olmaktan çok mutluyuz. Kente geldikten sonra Erzurum'un yöresel lezzeti olan cağ kebabını yedim ve sonrasında Palandöken'e çıkıp çocuklarımızla kayak yapmanın keyfini yaşıyoruz. Burada kayak yaparak keyifli anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.