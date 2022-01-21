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Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - Son Dakika

Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

21.01.2022 20:38

Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak.

Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, bu yarıyıl tatilinde de kayak severlerle dolup taşacak. Otel işletmecileri, otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtirken, Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bugün itibariyle başlayan sömestr tatilinde binlerce kişi Palandöken'de tatilin keyfini çıkaracak. Bu sene tatil için Palandöken'i tercih edenleri yüzde 100'ü ise yerli misafir. Havalimanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına olanak sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, uzun pistleri, kolay ulaşımı ve misafirlerine sunduğu imkanlarla yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severlere ev sahipliği yapıyor.

Otel Genel Müdürü Ömer Akça, "Palandöken'de sömestr tatili erken başladı. Şuanda tesisler yüzde 100 dolu. 6 Şubat'a kadar da bu doluluk devam edecek. Pistlerimizde sıkıştırılmış, ezilmiş yaklaşık 1 metre kar var. Sömestr boyunca da hava güneşli gözüküyor. Ulaşımın kolaylığı, pistlerin güvenliği, otellerin pandemi kurallarına uygun şekilde hareket etmesi, personelin bu yönde bilinçlendirilmesi, hassasiyetle davranılması ve gelen misafirlerinde bu kurallara uymasıyla Palandöken'i inanılmaz güzel bir hale getiriyor" dedi.

" İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen misafirimiz çok"

Her yıl olduğu gibi yüzde 100'e yakınının tamamının yerli misafir olduğunu ifade eden Akça, "Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen misafirimiz çok. Çevre illerden de gelen misafirlerimiz var. ulaşım kolaylığı, kayak ve kar garantisi, sabah 8 akşam 8 olmak üzere 12 saat kesintisiz kayak imkanıyla Palandöken diğer kayak merkezlerine göre bir adım ön planda. Bundan da mutluyuz" şeklinde konuştu.

Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı
Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı
Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

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Kayak Merkezi, Türkiye, Ankara, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palandöken sömestrde binleri ağırlayacak... Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı - Son Dakika
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