TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çiftçiye ve tarıma verilen destekler artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçiye ve tarıma verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gıdaya kesintisiz ulaşımın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha çok anlaşıldığını belirtti.

Salgın sürecinde en çok gıda alışverişi yapıldığına dikkati çeken Palandöken, gıdaya ulaşımın kilit noktasının da çiftçiler olduğunu bildirdi.

Palandöken, çiftçilerin şartlarının dünya standartlarında olması gerektiğine işaret ederek, "Tarımda sigortalılık oranının yüzde 20'lerde kalması çiftçimiz için kötü bir oran. Çiftçiye ve tarıma verilen destekler artırılmalı. Toprağa verilen emek asla boşa çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimde kadınların da önemli paya sahip olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü, peş peşe bu iki önemli gün, farkındalığın arttığı, tarıma ve ilgili işlerde emek sarf eden kadınlara yönelik daha sağlam adımların atıldığı günler olmalı. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmalı, üreticimize mazot, teçhizat, üretim ve ihracat yapma eğitimi gibi konularda daha fazla destek verilmeli. Devlet elinin çiftçiye ve tarıma uzatılması, bu noktada olmazsa olmazdır."