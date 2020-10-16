Palandöken: "Tarıma verilen emek asla boşa çıkmaz" - Son Dakika

Palandöken: "Tarıma verilen emek asla boşa çıkmaz"

16.10.2020 00:58
Palandöken:

Gıdaya kesintisiz ulaşımın öneminin pandemiyle birlikte daha çok anlaşıldığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi süreci bize gösterdi ki, güçlü bağışıklığa sahip olmak altın kural. Bunda da sağlıklı gıdaya kesintisiz ulaşımın önemi ilk sırada.

Gıdaya kesintisiz ulaşımın öneminin pandemiyle birlikte daha çok anlaşıldığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi süreci bize gösterdi ki, güçlü bağışıklığa sahip olmak altın kural. Bunda da sağlıklı gıdaya kesintisiz ulaşımın önemi ilk sırada. Hem bu sebepten, hem de pandeminin ekonomik olarak açtığı yaraların hızlıca sarılması için tarıma daha çok ağırlık verilmeli. Toprağa ve çiftçiye verilen destekler artırılmalı. Dünya Gıda Günü tarımın önemini bir kez daha hatırlatmalı" dedi.

Gıdaya ulaşımın kilit noktasının çiftçiler olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dört mevsimin yaşandığı, tarıma elverişli topraklarda olduğumuz için çok şanslıyız. Bunu pandemi sürecinde daha iyi kavradık. Bağışıklık, dolayısıyla da sağlıklı gıdalara ulaşımın önemini daha iyi anladık. En çok gıda alışverişi yaptık. Gıdaya ulaşımda, sebze, meyve, et, süt, yumurta gibi birçok temel gıda maddesine ulaşımda kilit noktanın çiftçilerimiz olduğu da unutulmamalı. Çiftçilerimizin şartları dünya standartlarında olmalı ki, ülkemiz bu süreçlerden kendi nimetlerinden faydalanarak sapasağlam çıkabilsin. Tarımda sigortalılık oranının yüzde 20'lerde kalması çiftçimiz için kötü bir oran. Çiftçiye ve tarıma verilen destekler artmalı. Toprağa verilen emek asla boşa çıkmaz" diye konuştu.

"Özellikle kadınlar tarımda ve gıda üretiminde önemli rolde"

Tarımsal üretimde kadınların da önemli paya sahip olduğunun altını çizen Palandöken, "Ekonominin kalkınmasında tarımın nasıl yeri büyükse, aynı şekilde bu işte kadının da yeri büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü, peş peşe bu iki önemli gün farkındalığın arttığı, tarıma ve tarımla ilgili işlerde emek sarf eden kadınlarla ilgili daha sağlam adımların atıldığı günler olmalı. Buna bağlı olarak coğrafyamızın dört mevsim tarıma elverişli durumunu lehimize çevirmek, tam kapasitede verim alabilmek için bu oranı daha da yukarıya çekmeliyiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmalı, üreticimize mazot, teçhizat, üretim ve ihracat yapma eğitimi gibi konularda daha fazla destek verilmeli. Devlet elinin çiftçiye ve tarıma uzatılması, bu noktada olmazsa olmazdır. Cari açık ve enflasyonun düşmesi başta olmak üzere ekonomimizin önemli kalemlerinden biri olan tarım, ancak devlet desteği artırıldığında şahlanacaktır" dedi. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Tarıma verilen emek asla boşa çıkmaz' - Son Dakika Ekonomi

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