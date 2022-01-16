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PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM - Son Dakika

PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM

16.01.2022 09:23

KIŞ turizminin göz bebeği Palandöken, özellikle hafta sonları dolup taştı.

KIŞ turizminin göz bebeği Palandöken, özellikle hafta sonları dolup taştı. Kızak ve kayak pistlerinde 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Sömestir tatiline hazırlık yapan otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 pistten aynı anda binlerce kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde geceleri de kayak yapılabiliyor.

Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor. Otel işletmecileri her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken'in dolup taştığını belirtti. Yarı yıl tatilinde doluluk oranın yüzde yüz olduğunu ifade eden Otel Genel Müdürü Nuh Seçer, Tamamı ışıklandırılan pistler sayesinde tatilciler gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor. Palandöken, kayak sporunu yapanlar için bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir diye konuştu.

PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM
PALANDÖKEN TIKLIM TIKLIM

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Kayak Merkezi, Erzurum, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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