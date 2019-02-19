Palandöken: "Ünlü, Spor Camiası İçin Önemli Bir İsimdi"
41 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü
'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Siyasetin önemli isimlerinden Fikret Ünlü'nün ölümü üzerine baş sağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Spora camiası için önemli hizmetler veren Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve bütün spor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:23 Kaynak: İHA
56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
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