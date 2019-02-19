Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Ünlü, Spor Camiası İçin Önemli Bir İsimdi"

Palandöken: "Ünlü, Spor Camiası İçin Önemli Bir İsimdi"

41 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Siyasetin önemli isimlerinden Fikret Ünlü'nün ölümü üzerine baş sağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Spora camiası için önemli hizmetler veren Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve bütün spor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Türkiye, Bendevi Palandöken, Fikret Ünlü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı

Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Ünlü, Spor Camiası İçin Önemli Bir İsimdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]