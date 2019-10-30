Son Dakika Haberleri: Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
Son Dakika Genel Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

35 dakika önce

Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründüERZURUM - Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken ve Sarıkamış Bayrak Tepe beyaza büründü.

Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken ve Sarıkamış Bayrak Tepe beyaza büründü.

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder tepesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken, etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sarıkamış Bayraktepe'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ise kayak merkezini beyaza bürüdü. Turizmciler kar yağışını memnuniyetle karşılarken, vatandaşlar kış mevsiminin erken başlayacağını belirtiyorlar.

Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

Palandöken, Sarıkamış, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi soran gazeteciyi susturdu: Niye acele ediyorsun?
Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]