Palandöken: "Virüsten kaçıp merdivenaltı ürüne yakalanmayın" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Virüsten kaçıp merdivenaltı ürüne yakalanmayın' - Son Dakika Ekonomi

Palandöken: "Virüsten kaçıp merdivenaltı ürüne yakalanmayın"

6 saat önce

Virüs salgını nedeniyle merdivenaltı üretimlerin de arttığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız stok yapmak için piyasalarda normalden daha fazla alışveriş yaptığında, çok talep edilen ürünlerin merdivenaltı üretimleri de artıyor.

Palandöken:

Virüs salgını nedeniyle merdivenaltı üretimlerin de arttığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız stok yapmak için piyasalarda normalden daha fazla alışveriş yaptığında, çok talep edilen ürünlerin merdivenaltı üretimleri de artıyor. Ucuz diye kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin merdivenaltı kalitesiz olanlarına yönelim olmamalı" dedi.


Piyasada çok talep gören ürünlerin merdivenaltı üretimlerinin de arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız korona virüs nedeniyle panik ve telaş ile bir anda makarna, kolonya, peçete, sabun, dezenfekte, maske gibi ürünlere yoğun talep gösterdi. Bu da arz talep dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Fırsatçılar da piyasada çok talep edilen ürünlerin merdivenaltı diye tabir ettiğimiz yan sanayi ve kalitesiz versiyonlarını üretmeye başlıyor. Örneğin kolonya, el sabunu, maske gibi ürünlere yoğun talep olduğu için çok ucuza da kaçak tezgahlarda satışlar yapılıyor. Virüsten kaçalım derken yine sağlığımıza doğrudan zarar verecek bu kimyasal ürünlere talep etmememiz lazım" diye konuştu.


"Stok yapmak yerine ihtiyaç kadar alışveriş esnaftan yapılmalı"


İnternetten alışverişlerin de şu dönemde tehlikeli olabileceğine işaret eden Palandöken, "Birçok vatandaşımız marketlere akın ederken birçoğu da dışarı çıkmadan internetten alışveriş yapıyor. Bu dönemde nasılsa vatandaşlar birçok ürüne koşulsuz şartsız ulaşmak istediği için internetten satışlarda da dolandırıcılık yapan siteler artıyor. Fotoğrafta bilinen bir marka kolonya varken, ürün kapıya geldiğinde pet şişe su gelebiliyor. Buna da en çok yoğun talep nedeniyle piyasaların dengesinin bozulması yol açıyor. Bu nedenle, dengelerin bozulmaması ve dolandırılmamak için stok yapmaktan vazgeçilmeli. Yalnızca güvenilir internet siteleri ile esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Odaya kaydı olan, vergisini veren, güvenilir ticaret yapan esnafımız asla ucuz, kalitesiz, merdivenaltı üretimler ile vatandaşı kandırmaz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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