Palandöken: "Yapılandırma Takipteki Kredileri de Kapsamalı"

Borç yapılandırmasında kampanya yapan bankaların yapılandırmaya takipteki kredileri de alması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Kredi borcu yapılandırma kampanyası yapan iki banka da takipteki kredileri yapılandırma kapsamına almalı. Takipte olan 684 bin 360 kişiye bu imkanın tanınması gerekiyor" dedi.
Kredi yapılandırmasında takipteki kredilerin de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bireysel kredi kartlarında 102,4 milyar liralık toplam borç var. Bunun 6,5 milyar lirası yani yüzde 5,7'si takipte olan krediler. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı geçtiğimiz yılın Ekim ayı itibariyle 2 milyon 485 bin kişi oldu. Bu ilk 10 ayda takibe düşen kredi kartı borçlu sayısı ise 684 bin 360. Ziraat bankasıyla başlayan kredi kartı borcu yapılandırmasına Vakıfbank
da katıldı. Bu iki bankanın da takipteki kredileri de yapılandırma kapsamına alması gerekiyor. Çünkü kredi kartı sahipleri zaten ödemesi gereken asgari miktarı da ödeyemediği için kredi kartı borçları takibe düşüyor. Aynı zamanda yapılandırma kapsamında birçok belge sunulması ve işlemlerin yapılması isteniyor. Gecikmiş borcun olmaması, tapu, iki imza gibi yokuşa süren prosedürler süreci uzatıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasında, yapılandırmaya ulaşmak isteyen vatandaşların önündeki bu engeller kaldırılmalı ve takipteki krediler de kapsama alınmalı" diye konuştu.
"Etkin bir sicil affı esnafın krediye ulaşmasını sağlar"
Esnafın krediye ulaşmasının önündeki en büyük engelin ise kara liste olduğunu hatırlatan Palandöken, "Krediye en çok ihtiyaç duyan, borçlarını ödemekte en çok zorlanan kesim esnafımız. Esnafın krediye ulaşmasının önündeki en büyük engel de kara liste. Geçmişte borcunu aksatmış olan, ödeyememiş olan esnafımız bankalar tarafından kara listeye alınıyor ve bu konuyu pek çok kez gündeme getirsek de maalesef bu sorun uzun süredir çözülemedi. Bu ekonomik şartlarda esnafın var olması için krediye ne kadar ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Krediye ulaşmada esnafın kaderi bankaların inisiyatifine bırakılmamalı. Kara liste sorunu çözülerek etkin bir sicil affı getirilmeli. Sicil affı, esnafımızın kredi alabilmesi, işlerini düzeltebilmesi, borçlarını ödeyebilmesi yoluyla zincirleme olarak hem esnafı hem de ekonomimizi rahatlatır" şeklinde söyledi. - ANKARA