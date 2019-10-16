Esnaf ve sanatkarların kullandığı POS cihazlarından alınan komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin sevindirici ancak yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Merkez Bankası tarafından bankaların üye iş yerlerinden kesilen komisyon oranları 1.60 olarak sınırlandırıldı. Bu sevindirici bir karar. Gecikme faiz oranları ise 2.40'dan 2'ye düşürüldü. Alınan bu kararlar ile esnafımızın POS yükü eskiye oranla azalacak. Ancak yeterli değil" dedi.



"İndirimler yeterli değil"



Yeni düzenleme ile Bankaların esnaftan alacakları POS cihazı komisyon oranlarına getirilen sınırlamanın sevindirici ancak yeterli olmadığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şuanda böyle bir sınırlama yok. İsteyen istediği komisyonu alıyor. Ancak uygulama 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek ve 1.60 dan fazla kimse komisyon talep edemeyecek. Bu kararla esnafımızın POS yükü azalacak. Ayrıca alışverişlerdeki faiz oranları da 2.40'dan 2'ye düşürüldü. Asgari ödeme yapılması halinde kalan borca uygulanan faiz oranı da 2'den 1.60'a düşürüldü. Bu oranlar enflasyona oranla halen yüksek. Daha da düşürülmeli. Bu arada komisyona sınır getirilmesi önemli. İsteyen istediği gibi komisyon alamayacak" diye konuştu. - ANKARA