Palandöken yeni yıla hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken yeni yıla hazır - Son Dakika

Palandöken yeni yıla hazır

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala yüzde 80'e ulaştı.

Palandöken yeni yıla hazır, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala yüzde 80'e ulaştı.

Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal ve suni karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü buluruz. Pistlerin tamamı açık, 70 santim kar var. Kayak sezonunu bu yıl yüzde 90 doluluk oranı ile geçiririz. Yılbaşı tatili sonrası yarıyıl tatilinde de Palandöken'de canlılık devam edecek. Şu an sadece Palandöken'de kar olması nedeniyle büyük bir rağbet var" diye konuştu.

Yeni yıldan bir hafta önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen tatilcilerden Özlem Çelik, " Erzurum'a arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan geldik. İlk kez çıktığımız Palandöken'de ilk kez kayakla kaymayı denedik. Muhteşem bir duygu. Bulduğumuz her fırsatta geleceğiz" dedi

Çam ağaçlarının arasından geçen uzun pistlere sahip Palandöken'de, en büyük ilgiyi gece kayağı görüyor.


Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek
Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap Ünlü anketçiden dikkat çeken analiz! Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranına ilişkin rakam verdi Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
15:30 Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4) - Son Dakika
15:30 Bolton, Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi olmadığını iddia etti - Son Dakika
15:30 Türk Kızılay Ağrı'da eğitim gören yabancı öğrencilere giyecek yardımı yaptı - Son Dakika
15:30 YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı" - Son Dakika
15:30 YAÜ Armutlu Meslek Yüksekokulunda "Türk-Rus ilişkileri" paneli - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 15:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken yeni yıla hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]