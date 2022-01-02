Üye Girişi
PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI - Son Dakika

PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI

02.01.2022 23:37

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yeni yılın ilk hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yeni yılın ilk hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Palandöken, kayak ve snowboard dışında tatilcilere sunulan yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinlikleriyle bu sezon da adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelenler, dağı renklendirdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda ve 70 metre yükseklikteki zipline hattı, acemi pistinde kar raftingi ile kayak ve snowbord ile atlamak için yapılan 'snow park' pistinin yanı sıra Palandöken'in en dik pisti olan yüzde 54 eğimli Ejder'den son sürat inen kayak severlerin, aksiyon dolu anları da nefes kesiyor.

Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, macera severlere farklı aktivite imkanları sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığı ile ziyaretçilere kolay ulaşım imkanı sunulurken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da yaz- kış keyifli anlar yaşatılıyor. Kış turizminin gözdesi Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard dışında kar raftingi, kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı, snow park, dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor.

Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesislerde sezon boyu on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistler de dahil olmak üzere farklı zorluk derecelerinde toplam 27 pist bulunuyor. En uzun pisti 14 kilometre olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 28 kilometreyken, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki fark ise 1100 metre.

Erzurum'a Yalova'dan geldiğini söyleyen ve yeni yıla Palandöken'de giren Öznur Namal, "Erzurum'da kış sezonu süper. O nedenle her kış Palandöken'e geliyoruz. Pistler çok güzel. Palandöken'de kayak yapmak bir ayrıcalık" diye konuştu.

Görevi gereği 3 ay önce geldiği Erzurum'da kayağa başladığını belirten Duygu Genç ise "İlk kez snowboard yapıyorum ve bu nedenle biraz zorlanıyorum. Ama çok eğlenceli ve çok güzel. Palandöken çok güzel. Hafta sonları Palandöken sayesinde çok güzel ve dolu dolu geçiyor. kayağı öğrenmek için çok güzel pistleri var o nedenle Palandöken'i herkese tavsiye ediyorum" dedi.

PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI
PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI
PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI - Son Dakika


İnanılmaz olay! Yılbaşında işlenen cinayetin şüphelisi görme engelli çıktı İnanılmaz olay! Yılbaşında işlenen cinayetin şüphelisi görme engelli çıktı         
23:37
Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi         
23:35
Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar         
23:33
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Yakınları sinir krizi geçirdi İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Yakınları sinir krizi geçirdi         
23:29
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00

Son Dakika Haberleri
23:34 Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi
23:34 Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları tek tek anlattı
23:33 Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar
23:32 Meteoroloji gün verip uyardı! 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
23:30 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak
23:29 İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Yakınları sinir krizi geçirdi
23:26 Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
23:24 Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı
23:23 Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
23:22 Sahnedeki görüntüleri olay olmuştu! Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 23:44:56. #1.11#
SON DAKİKA: PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement