Palandöken: "Yerli ürünler cazip hale getirilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Yerli ürünler cazip hale getirilmeli' - Son Dakika Ekonomi

Palandöken: "Yerli ürünler cazip hale getirilmeli"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.


Palandöken, "Döviz kurlarının sürekli dalgalanma yaşadığı dönemlerde milli ekonomimizin korunması için ithal ürünlere değil ülkemizde üretilen kaliteli ürünlerin kullanımına öncelik verilmeli. Bunun için de ilk olarak yerli ürünlerimiz cazip hale getirilmeli. Yerli teknolojik ürünleri tercih eden vatandaşlarımıza KDV ve ÖTV'de indirim yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın dükkanında kullandığı alet ve makineler yerli üretim olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli. Yerli üreticiler de talep fazlalığını fırsata çevirmeden fiyatlarını makul bir seviyede tutmalı" dedi.


"Yerli ve milli üretimi olmayan ülkeler gelişemez"


Yerli ürün kullanımının önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüketimin adeta bir çılgınlık gibi yaşandığı dünyada ülkelerin ayakta kalması üretime bağlı. Yerli ve milli üretimi olmayan, dışa bağımlı yaşayan ülkeler büyüyemez. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda en çok ihtiyacımız olan şey yerli üretimin ve tüketimin artmasıdır. Tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine, küçük ve büyük makinelerden elektronik aletlere kadar tüm teknolojik ürünlerin en kalitelisi ülkemizde üretilebiliyor. Milli ekonomimiz için önce iç piyasadaki ürünlerimiz kullanılmalı. Yerli üreticiye verilen destekler artırılmalı ve yerli ürünlerin kullanımı özendirilmeli. Öte yandan işletmelerde yerli ve teknolojik ürünlerinin kullanımı da cazip hale getirilmeli" diye konuştu.


"Yerli ürünlerin fiyatları makul bir seviyede tutulmalı"


Esnaf ve sanatkarın yerli üretim seferberliği için hazır olduğunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın iyi olması, ekonominin iyi olmasına bağlı. Esnafımız ülke ekonomisi için elini taşın altına koymaya hazır. Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız ve küçük imalatçı esnafımız için sanayi makineleri olmazsa olmaz. Bakkal, kasap, manav ve lokantacı esnafının kullandığı soğutucular, terzi esnafının dikiş makineleri, ayakkabı imalatçısının üretim yaptığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli. Aynı zamanda vatandaş da teknolojik ürünlerde yerli üretimlerimizi tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemeli. Ancak yerli üreticiler, bu talep fazlalığını fırsata çevirmemeli. Fiyatlarını piyasa koşullarında makul bir seviyede tutmalı. Yerli üretimin ve tüketimin artması için herkes elini taşın altına koymalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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