Palandöken yılbaşı öncesi cıvıl cıvıl - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken yılbaşı öncesi cıvıl cıvıl - Son Dakika

Palandöken yılbaşı öncesi cıvıl cıvıl

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Palandöken yılbaşı öncesi cıvıl cıvıl, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.


Yılbaşı tatilinin gözde merkezlerinden olan Palandöken'de hazırlıklar günler öncesinden tamamlanırken, hafta sonunda pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler kaymanın tadını çıkardı. Kayak sezonunun başlamasıyla 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. İlk defa kayak merkezine geldiğini ifade eden bir vatandaş, " İzmir'den geldik. İlk defa kayak merkezine geliyorum. Palandöken çok güzel, çok yoğun. Tadını çıkarıyoruz. Yılbaşında planlarımız var. Kızakla kaydık, çocuklarla vakit geçiriyoruz" dedi.


Artvin'den kayak yapmak için Palandöken'e geldiklerini belirten bir vatandaş ise, "İlk defa kayıyorum, gayet eğlenceli. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz. Çok kalabalık, bu kadar beklemiyordum" diye konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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