Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Yılın tamamında pozitif büyüyeceğimizden eminim"
Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Yılın tamamında pozitif büyüyeceğimizden eminim' - Son Dakika Ekonomi

Palandöken: "Yılın tamamında pozitif büyüyeceğimizden eminim"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Türkiye ekonomisinde beklentiler doğrultusunda büyüme gerçekleştiğini belirterek yılın tamamında beklentilerinin pozitif olduğunu kaydetti.

Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Türkiye ekonomisinde beklentiler doğrultusunda büyüme gerçekleştiğini belirterek yılın tamamında beklentilerinin pozitif olduğunu kaydetti.


Türkiye İstatistik Kurumun'un verilerine göre, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 oranında büyüme kaydetmesini olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 0.9 büyüme beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. 4'üncü çeyrekte de yüzde 3-4 arası bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Yılın tamamını pozif bitireceğimizden eminim" dedi. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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