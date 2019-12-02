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Palandöken: "Yılın tamamında pozitif büyüyeceğimizden eminim"
6 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Türkiye ekonomisinde beklentiler doğrultusunda büyüme gerçekleştiğini belirterek yılın tamamında beklentilerinin pozitif olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Türkiye ekonomisinde beklentiler doğrultusunda büyüme gerçekleştiğini belirterek yılın tamamında beklentilerinin pozitif olduğunu kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumun'un verilerine göre, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 oranında büyüme kaydetmesini olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 0.9 büyüme beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. 4'üncü çeyrekte de yüzde 3-4 arası bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Yılın tamamını pozif bitireceğimizden eminim" dedi. - ANKARA
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