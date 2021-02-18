Palandökenli AK Belediyecilik farkını yaşıyor - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarına katılarak, personeline tatlı ikramında bulundu.

Sahada karla mücadele çalışmalarını yöneten Başkan Sunar, kar temizleme aracının başına geçerek kaldırımlarda biriken karların temizlik faaliyetine iştirak etti.

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, önceliklerinin vatandaş memnuniyeti, halkın huzuru ve Palandökenliler için daha kaliteli yaşam olduğunu belirtti. Sunar, "AK Belediyecilik gönül belediyeciliğidir. İnsana hizmet belediyeciliğidir. Yerel yönetimlerimizin üstün başarılarının ardındaki sır budur." dedi.

Kar Nimettir

Karı bir nimet olarak gördüklerini dile getiren Başkan Sunar, Erzurum'da yoğunlaşan yağışın çiftçiye bereket taşıması niyazında bulundu. Başkan Sunar, "Yağışla birlikte ulaşımda sorun yaşanmaması, halkın gündelik hayatında aksamalar olmaması için sahada mesai sınırlaması gözetmeden çalışan ekiplerimize müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.

Ak Belediyecilik Yaklaşımı

Kar yağışının bir külfete dönüşmemesi, nimet olarak benimsenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini bildiren Başkan Sunar, "Gönlümüzü de, yollarımızı da halkımıza açık tutuyoruz. Kış Turizmine katkı sağlayan yağışın, ulaşım, ticaret ve eğitim hayatına olumsuz yansımaması temel amacımızdır. Erzurum'da karın bir külfet olarak değil, bir nimet olarak benimsenmesinde, tüm imkanlarını seferber ederek kar temizliği yapan AK Belediyelerin büyük katkısı vardır." dedi.

Sunar'dan Aydemir'e Teşekkür

Yaptığı değerlendirmenin devamında Başkan Sunar, TBMM'de Erzurum Belediyelerinin başarılı kış çalışmalarını vurgulayarak, AK Belediyeciliğin farkındalığına dikkat çeken AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'e teşekkür etti. Sunar, "Karla mücadelede etkin çalışmalarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla ülke gündemine taşıyarak, örnek gösteren AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir'e Palandöken Belediyesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekilimizin AK Belediyelerin yoğun çalışmalarını paylaşması, kar yağışı ve yerinde müdahale edilmemesi nedeniyle metropollerde yaşanan ulaşım sıkıntısının Erzurum'da olmadığına dikkat çekerek bunun AK Belediyeciliğin farkı olduğunu ortaya koyması çalışma şevkimizi artırmıştır. ' dedi.

Sunar Büyükşehirle Uyumlu Çalışmaya Dikkat Çekti

İlçede devam eden karla mücadele çalışmalarının, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte uyum içerisinde yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Sunar, "Karla mücadelede görevli ekiplerimiz merkezi ve kırsal mahallelerimizde faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ulaşımda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu. - ERZURUM