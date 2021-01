Palau Bandıralı geminin batma anından sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Palau Bandıralı geminin batma anından sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı

BARTIN - Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında fırtınadan dolayı ortadan kırılarak batan Palau bandıralı gemide yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı.

Bartın'da yerelde hizmet veren Hayat Gazetesi'nin sahibi Rasih Karakaş, tarafından kayda alınan görüntülerde gemi battıktan sonra Karadeniz'in hırçın dalgalarında filika botlar ile savrulan mürettebatın yaşadıklarını kayda aldı. İçersinde 2'si Rus, 10'u Ukranyalı toplam 12 mürettebatın bulunduğu Palau bandıralı 'ARVIN' isimli kuru yük gemisinin batmasının hemen ardından filika botuna binerek kurtulmaya çalışan mürettebatın dalgalar arasında sürüklenmeleri an ve an kameralara yansıdı. Yaşanan şiddetli fırtına sonrası içersinde 2902 ton granül üre (Azotlu gübre) yükü bulunan geminin battıktan sonra filika botuna binen12 mürettebat, botun kayalıklara doğru savrulması ve fırtına da devrilmesiyle denize düştü. Bu sırada hava muhalefetine rağmen güçlükle kaza yerine ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından 6 mürettebat sağ olarak kurtarıldığı anlarda kameraya yansıdı.

Bartın'da yayın yapan Bartınstar gazetesinin ulaştığı görüntüde ise geminin batma anına ilişkin görüntüler yer aldı.