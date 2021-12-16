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Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı - Son Dakika

Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı

16.12.2021 08:53
Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'nda Palau Cumhuriyeti bayraklı konteyner gemisi 'Jaohar Livia', makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Palau Cumhuriyeti bayraklı konteyner gemisi 'Jaohar Livia', makine arızası yaptı. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 117 metre uzunluğundaki 5 bin 522 grostonluk Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Jaohar Livia' konteyner gemisi, Lapseki önlerine geldiğinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' römorkörü geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi.Gemi, makine arızalarının gidermesinin ardından römorkör eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.


Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Rusya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı - Son Dakika


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