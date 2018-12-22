Son Dakika Haberleri: Palazzo Friendship Golf Turnuvası

Palazzo Friendship Golf Turnuvası

5 saat önce

Kaya Palazzo Golf Kulübü tarafından düzenlenen Palazzo Friendship Golf Turnuvası sona erdi.

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Kaya Palazzo Golf Kulübü tarafından düzenlenen Palazzo Friendship Golf Turnuvası sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada 40 amatör golfçü mücadele etti.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Özdoğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Calista Otel Sahibi Ali Özdoğan, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ'ın da mücadele ettiği turnuvada Ayhan Karaağaç birinci oldu. İkinciliği Ercan Çek, üçüncülüğü ise Sefa Altınay elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları, düzenlenen törenle Özdoğan ve Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:23 Kaynak: AA

serik, Spor
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