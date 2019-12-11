Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor

6 saat önce

Kırıkkale'de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara'ya yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı.

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Kırıkkale'de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara'ya yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'nın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kırıkkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara'nın turizme kazandırıldı. Tur otobüsleriyle ilçeye gelen turistler Sulu Mağara'yı gezdi.

PALEOZOİK DÖNEME AİT MAĞARA

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Karpuz Bayırı Tepesi'nin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil bir mağaradır ve Paleozoik dönemine ait. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında değerlendiriliyor. Üç kattan oluşan yapay galeriler 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip.

ERKEN HRİSTİYANLIK DÖNEMİNDE KURŞUN ÇIKARTILDI.

Mağaranın girişi ve kuzeybatısındaki havuzlu alanın bir bölümünün Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkarımı için kullanıldığı rivayet ediliyor. Mağaranın içinde bulunan taş duvar ve havuzların bu döneme ait olduğu söyleniyor. Bu yüzeyin hemen altında düden konumlu mağara gelişmiştir. Mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde antik dönemde kurşun madeni çıkartılmıştır. Güneyde ve daha aşağıda bulunan galeride ise maden işletilmiştir.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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