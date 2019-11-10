Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti
7 saat önce
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor. Vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni yöntemler arayışındaki Palermo'da öncelikle 'çöp vergisi' karşılığında ücretsiz ulaşım hizmeti test edilecek.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan tarihi Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor.
Belediye Başkanı Leoluca Orlando, çöp vergisini zamanında ödeyen ve borcu olmayanlar için toplu ulaşımın ücretsiz olmasını gündeme getirdi. Sendikalarla bir toplantısında bu fikrini duyuran Orlando, uygulamanın hayata geçirilebilmesi için de toplu ulaşım hizmeti veren Amat firmasından fizibilite raporu hazırlamasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:46
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