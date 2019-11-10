Son Dakika Haberleri: Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti
Son Dakika Dünya Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti

Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti

7 saat önce

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor. Vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni yöntemler arayışındaki Palermo'da öncelikle 'çöp vergisi' karşılığında ücretsiz ulaşım hizmeti test edilecek.

Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti, System.String[]

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan tarihi Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor.


Belediye Başkanı Leoluca Orlando, çöp vergisini zamanında ödeyen ve borcu olmayanlar için toplu ulaşımın ücretsiz olmasını gündeme getirdi. Sendikalarla bir toplantısında bu fikrini duyuran Orlando, uygulamanın hayata geçirilebilmesi için de toplu ulaşım hizmeti veren Amat firmasından fizibilite raporu hazırlamasını istedi.

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Sicilya Adası, Palermo, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:46 
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