Palet deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Palet deposunda yangın çıktı

06.06.2022 09:40

Palet deposunda yangın çıktıKOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Palet deposunda yangın çıktı

KOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi Akpınar Sokak'taki palet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet deposunun hurdalık kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Palet deposunda yangın çıktı
Palet deposunda yangın çıktı
Palet deposunda yangın çıktı
Palet deposunda yangın çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Palet deposunda yangın çıktı - Son Dakika

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