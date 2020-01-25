Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
19 dakika önce
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:49 Kaynak: AA
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki palet geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Öte yandan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.
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