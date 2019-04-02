Palet Fabrikasında Korkutan Yangın
19 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy
Mahallesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa surede kontrol altına alarak daha fazla büyümesini engelledi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:29 Kaynak: İHA
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