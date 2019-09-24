Son Dakika Haberleri: Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı
Son Dakika Güncel Haber

Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanındaki 10 iş yerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Çay ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüyerek, iş yerindeki ahşap paletlere sıçradı. Alevlere fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikanın yanında bazıları depo olarak kullanılan 10 iş yerine sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürmeye çalıştı. Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İş yeri sahipleri ise endişeli gözlerle çalışmaları takip etti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

İtfaiye, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı
Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]