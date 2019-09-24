Son Dakika Haberleri: Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı (2)
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Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı (2)

1 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAfyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan ve 10 iş yerine daha sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan ve 10 iş yerine daha sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle palet fabrikasında büyük çapta hasar meydana gelirken, diğer iş yerlerinde ise kısmi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili çalışma başlatıldı.


Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
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