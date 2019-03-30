Palet Fabrikasının Açık Depo Alanında Yangın Çıktı
48 dakika önce
Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor Yangın havadan görüntülendiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve ahşap kapı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı
Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor
Yangın havadan görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bulunan bir palet ve ahşap kapı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler havadan görüntülendi.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3207 Sokak üzerinde bulunan palet ve ahşap kapı, mobilya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ara ara alevlenerek kontrolden çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ilçelerden de olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıktığı depo alanındaki alevler havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:24 Kaynak: İHA
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