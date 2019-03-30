Son Dakika Haberleri: Palet Fabrikasının Depo Alanında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürülebildi

Palet Fabrikasının Depo Alanında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürülebildi

1 saat önce

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi Çıkan yangında depo olanındaki yüzlerce palet ve ahşap kapı küle döndüKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çaba ile...

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi
Çıkan yangında depo olanındaki yüzlerce palet ve ahşap kapı küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çaba ile söndürülebilirken, alevlerin sardığı yüzlerce palet ve ahşap kapı küle döndü.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3207 Sokak üzerinde bulunan palet, ahşap kapı e mobilya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan fabrikanın depo kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yüzlerce palet ve ahşap kapının bulunduğu açık depo alanında kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kontrol altına alınmaya çalışılan alevler büyüyünce Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerinden de ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 buçuk saat sonra alevler kontrol altına alındı. Yapılan çalışma neticesinde kontrol altına alınan alevler söndürüldü. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangının çıktığı alana giren iş makineleriyle küle dönen malzemeler, taşınarak tekrar alevlenmesi önlendi.
Ekipler inceleme başlattı
Çıkan yangında depo alanında bulunan yüzlerce palet ve ahşap kapı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerinden incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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