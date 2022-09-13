PALET HIRSIZLARI YAKALANDIKLARI ADAMIN ÜZERİNE KAMYONETİ SÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

PALET HIRSIZLARI YAKALANDIKLARI ADAMIN ÜZERİNE KAMYONETİ SÜRDÜ

13.09.2022 10:30
PALET HIRSIZLARI YAKALANDIKLARI ADAMIN ÜZERİNE KAMYONETİ SÜRDÜ

ESENYURT'ta bir fabrikadan palet çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kişinin üzerine kamyonet sürdü.

ESENYURT'ta bir fabrikadan palet çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kişinin üzerine kamyonet sürdü. Hırsızları kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalışan kişi, son anda kenara çekilerek, aracın plakasını almaya çalıştı. O görüntüler çevredeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde bir fabrikanın önüne parkeden kamyonetin içindeki iki çocuk, giriş kapısından atlayarak içeri girip bahçedeki tahta paletleri çıkardı. Dışarda bekleyen 3 kişi de gözcülük yaptı. Tahta paletleri kamyonete yükleyen hırsızlar, çevredeki bir kişi tarafından farkedildi. Kamyonetin önüne geçerek, plakasını almaya çalışan kişinin üzerine kamyoneti süren hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Hırsızlık anları


YORUMLAR
500
Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu Öldüresiye dayak yedi! Esenyurt'ta karısını taciz eden sapığa randevu tuzağı kurdu ESENYURT'TA 28 SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ ESENYURT'TA 28 SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ Esenyurt'ta 28 Suriyeli ülkelerine döndü Esenyurt'ta 28 Suriyeli ülkelerine döndü
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PALET HIRSIZLARI YAKALANDIKLARI ADAMIN ÜZERİNE KAMYONETİ SÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: PALET HIRSIZLARI YAKALANDIKLARI ADAMIN ÜZERİNE KAMYONETİ SÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement