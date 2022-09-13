Palet hırsızları yakalandıkları adamın üzerine kamyoneti sürdü

ESENYURT'ta bir fabrikadan palet çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kişinin üzerine kamyonet sürdü. Hırsızları kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalışan kişi, son anda kenara çekilerek, aracın plakasını almaya çalıştı. O görüntüler çevredeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde bir fabrikanın önüne parkeden kamyonetin içindeki iki çocuk, giriş kapısından atlayarak içeri girip bahçedeki tahta paletleri çıkardı. Dışarda bekleyen 3 kişi de gözcülük yaptı. Tahta paletleri kamyonete yükleyen hırsızlar, çevredeki bir kişi tarafından farkedildi. Kamyonetin önüne geçerek, plakasını almaya çalışan kişinin üzerine kamyoneti süren hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.