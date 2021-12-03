Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı
03.12.2021 23:07
Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilogram eroin ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!